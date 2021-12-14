السيطرة على حريق كابل كهرباء بالجزيرة الوسطي في بولاق الدكرور

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب بكابل كهرباء بمنطقة الجزيرة الوسطي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غربي المحافظة، دون وقوع إصابات.

وتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد نشوب حريق بكابل كهرباء بمنطقة الجزيرة الوسطي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء لمحل البلاغ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.