 تغريم بنك نات ويست 264.8 مليون جنيه إسترليني بسبب الفشل في منع عملية غسل أموال - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 8:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

تغريم بنك نات ويست 264.8 مليون جنيه إسترليني بسبب الفشل في منع عملية غسل أموال

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 8:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 8:11 ص

تعرض بنك نات ويست جروب البريطاني لغرامة قدرها 8ر264 مليون جنيه إيسترليني بعد اعترافه بالفشل في منع قيام إحدى الشركات بغسل أموال قيمتها 365 مليون جنيه إسترليني تقريبا عبر البنك.

وقال القاضي كوكريل الذي أصدر الحكم في محكمة ساوث وورك كراون "يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه ورغم عدم تواطؤ البنك بأي شكل من الأشكال في عملية غسل الأموال، فإن دوره الوظيفي كان حيويا، فبدون البنك وبدون أخطاء البنك لا يمكن القيام بعمليات غسل أموال بشكل فعال".

وكان بنك نات ويست قد اعترف بالجرم أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

كانت هيئة الرقابة المالية البريطانية قد اتهمت نات وست بالفشل في مراقبة تعاملات شركة المجوهرات فلاور أولدفيلد بطريقة مناسبة خلال الفترة من 9 تشرين ثان/نوفمبر 2012 إلى 23 حزيران/يونيو 2016.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك