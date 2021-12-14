كشفت نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، كوثر محمود، عن استعدادات النقابة للجمهورية الجديدة، التى تأتى تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن خطة النقابة قائمة على تطبيق معايير التأمين الصحى الشامل الجديد في كل المحافظات، التى أحدثت طفرة غير مسبوقة عند تطبيقها في محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة، حيث ستقدم النقابة برامج تدريبية لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وزيادة مهارات التواصل، والتشديد على الالتزام بميثاق شرف المهنة.

وأضافت، في بيان للنقابة اليوم، أن البرامج التدريبية ستشمل تطوير مهارات أطقم التمريض من خلال برامج متخصصة لتعليم اللغة الإنجليزية المتخصصة، وتطبيقات الكمبيوتر المتعلقة بالمهنة، حيث إن كل التعاملات والإجراءات بالجمهورية الجديدة ستتم بشكل إلكترونى، متابعة: "نسعى لرفع كفاءة العاملين بالتمريض في أسرع وقت ممكن".

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق الخطة الجديدة بدءا من العام المقبل، وذلك على كل نقابات التمريض الفرعية في المحافظات، لافتة إلى أنه جارى تجهيز مقرات النقابة العامة والفرعيات بمراكز لتعليم اللغة الإنجليزية والكمبيوتر، كما تم التعاقد مع مراكز متخصصة ومعتمدة وذلك في حال عدم توافر المواصفات الخاصة لتلقى التدريب في أي مقر من الفرعيات.

وقالت إن الدورات التدريبية للغة الإنجليزية ستركز على المصطلحات الطبية المتخصصة، إلى جانب تعلم اللغة الأساسية، كما ستضمن دورات الكمبيوتر التدريب على إجراءات إدخال ملف للمريض على السيستم والتعامل الإلكترونى مع كل أقسام المستشفى، واستقبال النتائج من أقسام المعامل والأشعة، حيث تهدف تلك الدورات التدريبية إلى تأهيل كل أطقم التمريض في جميع المراحل العمرية حتى 60 عاما.

وأوضحت أن النقابة تقدم دورات تدريبية متخصصة لأطقم التمريض على التخصصات الحرجة والنادرة والدقيقة، التى تشمل: جراحات القلب المفتوح، وزراعة الكبد والنخاع وغيرها، لرفع مهارة أطقم التدريب في المستشفيات، مشيرة إلى أن تلك البرامج لم يتم التدريب عليها من قبل بمقر النقابة.

من جهته، قال وكيل النقابة، عبده رفعت عبدالعال، إنه جاري إعداد منصة إلكترونية داخل النقابة العامة؛ تماشيًا مع الجمهورية الجديدة، وتسهيل استكمال الإجراءات الخاصة بالأعضاء على مستوى الجمهورية من خلال عمل موبايل applications، لافتا إلى أن هذه الخطوة تضاف لأول مرة في تاريخ التمريض، التى تأتى حرصًا من مجلس الإدارة والنقابات الفرعية على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء.