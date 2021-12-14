إيرادات ليبيا من النفط قرب 17 مليار دولار في 7 أشهر

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قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن إيرادات النفط التي جرى تحويلها للحكومة خلال السبعة أشهر الماضية بلغت 883ر16 مليار دولار.

ونقل موقع "بوابة الوسط" الليبي اليوم الثلاثاء عنه مطالبته للحكومة بتوفير الميزانيات المطلوبة حتى تتمكن المؤسسة من تحقيق هدف الإنتاج بنهاية العام الحالي، محذرًا من أن الوضع سيتدهور إذا لم يتم توفير الإمكانات اللازمة للقطاع النفطي.

وحذر من أن "مستقبل النفط والغاز سيكون غامضا في ظل تجاهل الحكومة للمشاريع التنموية للمؤسسة في ليبيا".

كما طالب الحكومة بتحويل ما تطلبه المؤسسة من أموال حتى يتسنى لها دفع رواتب كافة موظفي قطاع النفط.