رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقي نظيره الفرنسي علي هامش مؤتمر شرم الشيخ

بحث حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية شارل ديوشين، بشرم الشيخ، سبل التعاون المستقبلي في المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره.

كما ناقش الشافعي وديوشين، خلال لقائهما على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، تبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين، وأكدا الاهتمام بالتدريب على استخدام الوسائل الحديثة في الكشف عن جرائم الفساد والتحريات المالية.

واتفق الجانبان، على قيام الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية باستقدام خبراء من الجانب الفرنسي لتدريب الكوادر بالأجهزة النظيرة بالقارة الإفريقية من خلال الأكاديمية في ضوء اهتمام مصر بنشر المعرفة وتبادل الخبرات والثقافات بين مختلف البلدان الإفريقية.