قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنّ أهم التحديات التي تواجه دول الخليج والمنطقة هو ضمان التنمية والاستقرار ورفاهية المواطنين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لختام القمة الخليجية الـ 42 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المقامة بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء: "لا رفاهية أو تنمية اقتصادية دون أمن واستقرار والبعد بالمنطقة عن التهديدات".

وطالب بالتكاتف والتعاون بين الدول العربية لمواجهة تلك التحديات فيما يتعلق بالتدخل في الشئون الداخلية للدول.

واستشهد وزير الخارجية السعودي، بما تقوم به المليشيات الحوثية في اليمن بدعم من إيران، ووجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، ووجود قوات أجنبية في الأراضي السورية، مؤكدًا أن الإرهاب مازال يهدد بعض دول المنطقة في القرن الإفريقي.

وأوضح أن التنسيق بين دول التعاون الخليجي ومصر قائم لمحورية دورها في الأمن العربي والإقليمي، مؤكدًا أن وجود سامح شكري وزير الخارجية في الرياض (قبل يومين) تأكيد لهذا الحوار، مشددًا على الاستمرار في هذا الأمر.