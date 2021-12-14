أوامر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بارتداء الأقنعة الواقية إلزاميا بالأماكن المغلقة

أمرت ولاية كاليفورنيا الأمريكية بارتداء الأقنعة الواقية بالأماكن العامة المغلقة على مستوى الولاية اعتبارا من يوم غد الأربعاء في مواجهة ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسيؤثر هذا الأمر على ما يقرب من نصف سكان الولاية بما فى ذلك مقاطعتى سان دييجو وأورانج وإنلاند إمباير وسنترال فالي وريف شمالي كاليفورنيا. وسوف يستمر أمر ارتداء الأقنعة إلزاميا على مستوى الولاية لمدة شهر وسينتهي في 15 كانون ثان/يناير، بحسب صحيفة لوس أنجليس تايمز.

يشار إلى أن مقاطعة لوس أنجليس ومقاطعة فينتورا ومعظم منطقة خليج سان فرانسيسكو لديها قواعد خاصة بها لارتداء الأقنعة إلزاميا في الأماكن المغلقة والتي تم تنفيذها في فصل الصيف وليس لها تواريخ نهاية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ارتفع فيه معدل حالات الإصابة بالفيروس بنسبة 50% في الأسبوعين ونصف الأسبوع الماضيين، ويقول مسؤولو الصحة في المقاطعات في جميع أنحاء الولاية إنهم يشكون في أنهم قد يشهدون بداية قفزة شتوية في حالات الإصابة بالفيروس.

وتعتبر المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن كاليفورنيا لديها مستوى مرتفع من انتقال الفيروس، وهو اسوأ مستوى فى مقياس الوكالة الاتحادية المكون من أربع مستويات.