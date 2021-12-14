 المركز المصري لحقوق المرأة: 30% من جرائم المجتمع عنف منزلي بين الزوج والزوجة - بوابة الشروق
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المركز المصري لحقوق المرأة: 30% من جرائم المجتمع عنف منزلي بين الزوج والزوجة


نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 11:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 11:47 م
قالت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إنّ الجرائم الجنسية تدفع ثمنها اجتماعيًّا الضحية وأسرتها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أنّ قانون الإجراءات الجنائية بشأن سرية بيانات الشهود والمبلغين أمر مهم لمواجهة هذه الجرائم، موضحة أن قلة الابلاغ عن الجريمة نتيجة تخوف الناس يسمح بزيادة "البلطجة في المجتمع".

وأشارت إلى أن الحفاظ على أمن الضحية والمبلغ في الجرائم الكبرى حماية للأمن العام، مستشهدة ببعض القضايا قائلة: "قضية أحمد بسام ذكي أول قضية تم حجب جميع أسامي الشهود فيها من مكتب النائب العام، كما أن الضحية الرئيسية في قضية فيرمونت لم يظهر اسمها في الملف حتى الآن".

وأشارت إلى أنّ 30% من الجرائم في المجتمع عبارة عن عنف منزلي بين الزوج والزوجة، مؤكدة وجود قوانين جيدة لمنع العنف في مصر ولكن تطبيقها غير جيد.

وتابعت: "حماية المبلغ عن الجرائم الجنسية أمر لابد من توفيره، ومعدلات الإبلاغ مؤشر على كفاءة منظومة العدالة والإبلاغ عن الجريمة ليس رفاهية وإنما حماية للمجتمع بأكمله".

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