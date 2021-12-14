الأمن الروسي: تفكيك نحو 240 ورشة سرية لتصنيع الأسلحة منذ بداية العام

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا أن نحو 240 ورشة سرية لتصنيع الأسلحة تم تفكيكها من قبل أجهزة الأمن في البلاد منذ بداية العام الجاري.

وجاء في بيان صحفي أصدرته اللجنة اليوم الثلاثاء أن 211 عصابة إجرامية متخصصة في تصنيع أسلحة وتهريبها جرى تحييدها، بالإضافة إلى تفكيك 236 ورشة سرية لتصنيع الأسلحة وتكييفها، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف البيان أن السلطات صادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، إلى جانب تحييد 23 إجراميا بينهم 4 زعماء عصابات، والقبض على 312 مسلحا و821 من أعوانهم.