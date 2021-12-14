بوتين لجونسون: السلطات في كييف تتبع نهجا مضرا وتوسع الناتو تهديد لروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أن السلطات الأوكرانية تتبع نهجا مضرا، مشيرا إلى أن توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا يشكل تهديدا لأمن روسيا.

وذكر الكرملين، في بيان أوردته قناة (أرتي بالعربي) الروسية، أن بوتين وجونسون أجريا اليوم الإثنين اتصالا هاتفيا حيث أعرب رئيس الوزراء البريطاني "مثل زعماء غربيين آخرين عن قلقه من التحركات الواسعة المزعومة للقوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا".

وأضاف البيان أن "بوتين سلط الضوء بشكل مفصل على التقديرات المبدئية للأوضاع الحالية حول أوكرانيا"، حيث أشار إلى "أمثلة دقيقة للنهج المضر، الذي تتبعه كييف لتقويض اتفاقات مينسك، وهي أساس لا بديل له لتسوية الأزمة الداخلية الأوكرانية".

ولفت بوتين خلال الاتصال إلى أن "السلطات الأوكرانية تؤزم عمدا الأوضاع على خط التماس حيث تستخدم في منطقة النزاع أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة ضاربة محظورة وفقا لمجموعة إجراءات مينسك".

كما شدد بوتين على انتهاج الحكومة في كييف سياسة تمييز بحق السكان الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي أن "كل هذه التطورات تجري على خلفية التمركز العسكري المكثف من قبل دول الناتو في أراضي أوكرانيا، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا".

وأشار بوتين في غضون ذلك إلى "ضرورة إطلاق مفاوضات فورية بهدف وضع اتفاقات قانونية دولية واضحة تستبعد أي تقدم لاحق للناتو إلى الشرق ونشره أسلحة تهدد روسيا في الدول المتاخمة خاصة في أوكرانيا"، مضيفا أن "الجانب الروسي سيعرض مشاريع وثائق ذات الصلة".

وذكر بيان الكرملين أن الزعيمين اتفقا على مواصلة بحث القضايا التي تم التطرق إليها عبر قنوات مختلفة.