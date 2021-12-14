روسيا تستمر في رفع قضية ضد «ميموريال» الحقوقية مع تزايد المخاوف بشأن إغلاقها

استمرت القضية المرفوعة ضد منظمة "ميموريال" الروسية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في موسكو على الرغم من الاحتجاجات المحلية والإدانات الدولية واسعة النطاق.

وتجمع حشد كبير مجددا أمام مبنى المحكمة العليا في موسكو، حيث تتم إجراءات القضية، وتم اعتقال أحد المتظاهرين بسبب حمله ملصق، بحسب ما ذكرته بوابة "أوفد-إنفو" للحقوق المدنية.

وبعد مرور عدة ساعات، اختُتمت الجلسة وتم تحديد موعد جديد للقضية في 28 من ديسمبر.

واتخذ ممثلو الادعاء الروس خطوات للسعي إلى حل المنظمة التي تأسست قبل 30 عاما، والتي كثيرا ما تنتقد سياسات الكرملين. وتُتهم المنظمة بانتهاك القوانين التي تحد من التواصل مع العملاء الأجانب.

ويشترط القانون الحالي على المنظمات التي تحصل على مساعدات مالية من الخارج، أن تشير إلى نفسها بوصفها من الـ "عملاء" الأجانب. وترفض "ميموريال" القيام بذلك حتى الآن، وتشكو من تعرضها للاضطهاد السياسي.

وتعمل المنظمة، التي تأسست آواخر ثمانينيات القرن الماضي، في مجال الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين وإعادة النظر في تاريخ البلاد من الحقبة الستالينية والنظر مجددا في فظائع النازية في روسيا.

وانتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المنظمة، على الرغم من الدعوى القضائية القائمة ضدها، وقال إنها قدمت الدعم للإرهابيين والمتطرفين.