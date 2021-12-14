بوريل: قمة الاتحاد الأوروبي ستبحث مسألة التوترات على الحدود الأوكرانية

أعلن الممثل السامي للشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن مسألة التوترات على الحدود الأوكرانية سيتم بحثها خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي سيتم عقدها يوم 16 ديسمبر الحالي.

وقال بوريل -في معرض تصريحات صحفية نشرت اليوم الثلاثاء- إن موضوع التوترات على حدود أوكرانيا مازال يتصدر أجندة الاتحاد الأوروبي، وستتم مناقشته خلال اجتماع زعماء مجلس الاتحاد المقرر عقده بعد غد /الخميس/.

وأشار الممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد يريد إرسال إشارة واضحة بأنه في حالة القيام بأي عدوان من جانب روسيا في أوكرانيا، فإن ذلك سيؤدى إلى عواقب سياسية خطيرة وتكلفة اقتصادية باهظة.