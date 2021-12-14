 رئيس وزراء بريطانيا: نعاني من موجة كبيرة من انتشار متحور «أوميكرون» - بوابة الشروق
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رئيس وزراء بريطانيا: نعاني من موجة كبيرة من انتشار متحور «أوميكرون»

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 3:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 3:50 ص

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده تعاني من "موجة كبيرة" بشأن انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.
وأضاف جونسون، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم /الإثنين/ أن "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة في ظل عمليات التطعيم الكبيرة داخل المملكة المتحدة.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن هذه التطورات بشأن "أوميكرون" يمكن أن تقود إلى المزيد من الإصابات ونقل الحالات إلى المستشفى علاوة على الوفيات، مشددا على ضرورة تلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.. قائلاً "لهذا السبب من الضروري للغاية الحصول على الحماية التي تحتاجها".

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