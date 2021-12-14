الفيلم العراقي «أوروبا» يفوز بجائزتي أفضل مخرج وممثل بمهرجان البحر الأحمر في السعودية

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالعراق، حصول الفيلم السينمائي "أوروبا" للمخرج حيدر رشيد على جائزتي أفضل مخرج وممثل بمهرجان البحر الأحمر في السعودية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الإثنين - أن "هذا هو الفيلم الخامس للمخرج، وسبق عرضه في قسم (نصف شهر المخرجين) بمهرجان كان في فرنسا شهر تموز الماضي، وقد رشحته وزارة الثقافة والسياحة والآثار ليمثل العراق في المنافسة على أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة الرابعة والتسعين للجائزة الأشهر سينمائياً في العالم".

وأضافت أن "الفيلم يروي قصة ثلاثة أيام مأساوية من حياة الشاب العراقي كمال، الذي يحاول الوصول إلى أوروبا سيرا على الأقدام عبر الحدود التركية- البلغارية، ويقع فريسة لشرطة الحدود والجماعات المناهضة للمهاجرين" موضحة أن الفيلم إنتاج عراقي- إيطالي- كويتي مشترك، وهو أحد الأفلام الروائية الخمسة المدعومة من قبل (منحة بغداد لدعم السينما العراقية) لعام 2021 المقدمة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار.

وأشارت إلى أن الفيلم من بطولة الممثل الشاب آدم علي، إلى جانب عددٍ من الممثلين المحترفين من بينهم الممثلة البلغارية سفيتلانا يانتشيفا والإيطالي بيترو تشيتشيرييلّو والتونسي محمد زواوي، وممثلون هواة، كان من بينهم عدد من الشباب الآسيويّين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البلقان.