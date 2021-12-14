تعاون مشترك بين اتحاد الإذاعات الإسلامية وتحالف محاربة الإرهاب

التقى الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والوفد المرافق له مع اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بمدينة الرياض.



وناقش اللقاء سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين اتحاد الإذاعات الإسلامية ومركز التحالف الإسلامي العسكرى لمحاربة الارهاب وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين اتحاد الإذاعات الإسلامية ومركز التحالف الإسلامي العسكرى لمحاربة الارهاب.



وكذلك تعزيز الرؤية المشتركة والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات ذات الصلة بنطاق عمل كل منهما،



وأكد الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.



و يأتي اللقاء علي هامش اجتماعات الدورة الواحدة والأربعين للجمعية العامة والاجتماع ‏السادس بعد المائة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بمدينة الرياض.