وزير الاستثمار السعودي: نستهدف الاستثمار في قطاعات غير فاعلة مسبقا

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الإثنين إن المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لا تبحث عن استثمارات مكررة بل تستهدف تفعيل قطاعات غير فاعلة كالهيدروجين الأخضر والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وقطاع التقنية.

وأضاف الفالح خلال مشاركته في ملتقى الميزانية لعام 2022 اليوم الإثنين "أن المملكة ستعمل ومن خلال الاستراتيجية على تفعيل مبادرات نوعية غير مسبوقة، من بينها إطلاق العديد من المناطق الاقتصادية الخاصة في قطاعات نوعية".

وأشار الفالح إلى أن الإنفاق الرأسمالي الذي قامت به المملكة تم من خلال مسارات متوازية وهذا عن طريق برامج عدة مثل صندوق الاستثمارات العامة، موضحا أن كل الصرف تم التأسيس له ومواءمته مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بما يساهم في التنسيق والتواؤم بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأضاف وزير الاستثمار السعودي أن المملكة قامت بإنشاء وزارة متخصصة للاستثمار كإشارة لأهمية الاستثمار وتم استحداث مكاتب دولية لها في كل الدول التي تستهدف الاستثمار فيها.

ونوه الفالح إلى أن أهم عنصر لجذب الاستثمار هو التشريعات ولهذا عملت المملكة على الانتهاء من 300 تشريع وإصلاح لجذب المستثمرين.

من جانبه، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه، إن قطاع الاتصالات شهد نموا بشكل تراكمي بلغ 6% خلال الـ 4 سنوات الماضية.

وأضاف السواحه أن القطاع التقني شهد نموا بلغ 11% خلال ذات الفترة، مبينا أن هذا النمو يضاهي المؤشر العالمي للأسواق الناشئة في العالم والأسواق العالمية.

من جانبه قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب ، إن السياحة الداخلية قوية جدا في المملكة وحققت رقما قياسيا خلال العام 2021 لتحسن الخدمة والعروض الموجودة وعدم استطاعة المواطنين السفر.

وأضاف الخطيب خلال ملتقى الميزانية 2022، أن قطاع السفر والإيواء كان من أكثر القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.

ومضى الخطيب قائلا إن هذا خلق فرصة لتحسين البيئة التشريعية والتمويلية وتطوير الصناعة في الداخل، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الجاري اعتماد التشريعات الخاصة بدور الإيواء وستنقل مستوى الخدمة للمعايير العالمية.

واستطرد وزير السياحة قائلا: "أولويتنا في عام 2022 الاستمرار في الإصلاحات والحملات التسويقية في الصيف والشتاء وعودة المواسم ببرنامج كامل".

ومضى الخطيب قائلا: "جعلنا القطاع أكثر جاذبية من خلال رفع الحد الأدنى للرواتب ونستثمر بشكل كبير في إعداد الكوادر البشرية للعمل في القطاع".

واختتم الخطيب تصريحاته قائلا إن صندوق التنمية السياحي قام بتمويل 29 مشروعا خلال العام الجاري بإجمالي استثمارات 8 مليارات ريال، مبينا أن هذه الاستثمارات فيها التزامات لخلق 17 ألف فرصة وظيفية للسعوديين والسعوديات.