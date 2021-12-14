أوكرانيا تسمح بتمديد تواجد قوات الناتو على أراضيها حتى 2022

صوت نواب البرلمان الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، لصالح تمديد تواجد قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) على الأراضي الأوكرانية وتعزيزه خلال العام المقبل ، في رد فعل إزاء المؤشرات بشأن زيادة التواجد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

ويسمح القانون الجديد بتمركز نحو أربعة آلاف من قوات الناتو على الأراضي الأوكرانية، ومن بينهم 2000 أمريكي، خلال عام 2022، وهو نفس العدد الذي تمت الموافقة عليه بالنسبة لعام 2021، كما سيتم زيادة عدد طائرات ومروحيات الناتو من عشرة إلى أربعين خلال العام المقبل.

كما سيسمح القانون بزيادة عدد سفن دول الناتو في المياه الاقليمية الأوكرانية إلى عشرين سفينة.

ويهدف هذا القانون إلى السماح بإجراء تدريبات تكتيكية وتوفير مزيد من التدريب للجنود الأوكرانيين. ومن المقرر إجراء تسع مناورات عسكرية بمشاركة قوات أجنبية خلال العام المقبل.

وتوفر قوات الناتو تدريبات للجيش الأوكراني منذ عام 2015، لمساعدته خلال القتال الممتد مع الانفصاليين المؤيدين لروسيا والذين يسيطرون على مساحات واسعة بشرق أوكرانيا.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، لقي نحو 13 ألف شخص حتفهم خلال الصراع الذي استمر على مدار ثماني سنوات، ورغم التوصل إلى خطة سلام، إلا أنه لم يتم تنفيذها حتى الآن.

ومنذ أن فرضت روسيا سيطرتها على شبه جزيرة القرم عام 2014، تعتبر كييف نفسها في حرب مع موسكو، ولهذا السبب، جعلت أوكرانيا الانضمام إلى الناتو هدفا لها ينص عليه الدستور منذ عام 2019. غير أن الدستور ذاته يحظر على الجيوش الأجنبية إقامة قواعد لها على الأراضي الأوكرانية.

وتشير مصادر حلف شمال الأطلسي إلى أن روسيا حشدت ما بين 75000 إلى 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية خلال الأسابيع الأخيرة.



