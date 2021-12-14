الداخلية تواصل مشاركتها في الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة

نظم قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية احتفالية لوفد من الأشخاص ذوى الإعاقة بمقر النادى العام لضباط الشرطة بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة، وكان فى استقبالهم عدد من قيادات وضباط قطاع حقوق الإنسان.

وفى سياق متصل تم التنسيق مع مديريات الأمن، لزيارة مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية وتوزيع العصا البيضاء عليهم ، وكذا تنظيم احتفاليات للأشخاص ذوى الإعاقة بمقار (أندية هيئة الشرطة) وإهداء ذوى الإعاقة البصرية العصا البيضاء.

وفى سياق آخر نظم قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بفتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على الأشخاص ذوى الإعاقة (مجاناً)، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 289 شخص من ذوى الإعاقة.

كما تم إيفاد مأمورية من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بزيارة عددٍ من دور الأيتام ذوى الإعاقة بنطاق محافظة القاهرة ، وتم توزيع 260 عبوة غذائية و 250 بطانية و250 قطعة ملابس.

ومن جانبهم توجه الحضور بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات. وحرصاً من وزارة الداخلية ممثلة فى كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم كافة سُبل الدعم للأشخاص من ذوى الإعاقة.