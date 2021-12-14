بيربوك تدين حكم السجن الصادر بحق زوج زعيمة المعارضة في بيلاروس

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انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، بأشد العبارات حكم السجن الصادر بحق زوج زعيمة المعارضة في بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا.

وعلى هامش مؤتمر نزع السلاح النووي في العاصمة السويدية ستوكهولم، قالت السياسية المنتمية لحزب الخضر في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إنها علمت بـ"الأحكام الفاضحة" على سيرجي تيخانوفسكي وآخرين.

يذكر أن تيخانوفسكي والرجال الآخرين المدانين ينتمون إلى أكثر من 900 معتقل سياسي في بيلاروس.

وكانت وكالة أنباء بيلاروس الرسمية "بلتا" ذكرت اليوم أن المحكمة في مدينة جوميل أصدرت حكما بالسجن لمدة 18 عاما بحق المدون تيخانوفسكي "43 عاما" لإدانته بـ"التخططيط والتنظيم لأعمال ثورية جماعية"، وذكرت المحكمة أنه سوف يتم نقله الآن إلى سجن يطبق إجراءات صارمة.

وصدرت أحكام بحق 5 رجال آخرين بالسجن لفترات طويلة. ومن بين هؤلاء السياسي المعارض البارز نيكولاي ستاتكيفيتش الذي صدر بحقه حكم بالسجن 14 عاما.

وأدانت تيخانوفسكايا على تويتر الحكم الصادر على زوجها ووصفته بأنه "مخالف للقانون".

وقالت بيربوك: "أود أن أكرر طلبنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين السياسيين"، مشيرة إلى أن دعم بلادها للشعب في بيلاروس لا يتزعزع.

وفي سياق متصل، وصفت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند، الإدانات بأنها غير مقبولة على الإطلاق.

يذكر أن تيخانوفسكي كان يرغب في الأصل في خوض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو العام الماضي، ولكن تم اعتقاله لمدة شهور. وخاضت زوجته سفيتلانا السباق الانتخابي واعتبرها العديد من البيلاروسيين بأنها الفائز الحقيقي في الانتخابات.

وأعلن لوكاشينكو، فوزه بولاية أخرى، ولم تعترف دول الغرب بذلك، على خلفية تقارير واسعة النطاق عن حدوث عمليات تلاعب في نتائج الانتخابات.