وزيرة خارجية ألمانيا تدعو إلى زخم جديد لنزع السلاح النووي

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، عن رغبتها في التوصل سريعا إلى اتفاقيات دولية حقيقية بشأن الحد من الأسلحة النووية.

وقالت الوزيرة اليوم الثلاثاء، قبيل مغادرتها للمشاركة في مؤتمر بشأن نزع السلاح يعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم: "نزع السلاح النووي في حاجة ماسة إلى زخم جديد". وتشمل محاور جهود الوزيرة في هذا الصدد مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي الذي يعقد في نيويورك في يناير المقبل.

وشددت بيربوك على أن "عدم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى يمثل مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بأسره"، مشيرة إلى أنه، رغم ذلك، لم يكن هناك اتفاق على مدى سنوات بشأن خطوات جديدة لنزع السلاح النووي، بل تدهور الوضع بالفعل، على حد وصفها.

وتعتبر بيربوك، رحلتها إلى ستوكهولم فرصة للتشاور مع الشركاء الملتزمين الآخرين بشأن كيفية اتخاذ خطوة كبرى نحو الهدف المشترك المتمثل في عالم خال من الأسلحة النووية. وقالت: "لا يمكننا تحمل مرور مؤتمر مراجعة آخر دون نتائج ملموسة".