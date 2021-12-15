 مرشحة واشنطن لسفارة برلين تصف نورد ستريم 2 بالصفقة السيئة - بوابة الشروق
الأربعاء 15 ديسمبر 2021 12:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
النتـائـج تصويت

مرشحة واشنطن لسفارة برلين تصف نورد ستريم 2 بالصفقة السيئة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 11:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 11:57 م

أعربت آيمي جوتمان، المرشحة لتولي منصب سفير واشنطن في ألمانيا عن معارضتها لمشروع خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2"، خلال جلسة استماع للجنة بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء.

ووصفت جوتمان خط الأنابيب، الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق بأنه "صفقة سيئة لألمانيا وأوكرانيا وسيئة للغاية بالنسبة لكل أوروبا والولايات المتحدة".

ورحبت جوتمان بحقيقة أن الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا، بقيادة المستشار أولاف شولتس، تعهدت بـ"الاستمرار" في السياسة الخارجية، لكنها قالت "يمكن دائما القيام بالمزيد"، خاصة فيما يتعلق بالعدوان الروسي والتأثير السيء للصين.

ورشح الرئيس جو بايدن خبيرة العلوم السياسية الشهيرة جوتمان، رئيسة جامعة بنسلفانيا لتولي المنصب في وقت سابق من العام الجاري. ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التعيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك