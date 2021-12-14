زعيمة المعارضة في بيلاروس تصف حكما مرتقبا بحق زوجها بأنه غير قانوني

وسط ترقب صدور حكم قضائي بحق زوجها السجين سيرجي تيخانوفسكي، قالت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا إنها ستثابر.

وكتبت تيخانوفسكايا (39 عاما) على شبكة تليجرام للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إن الحكم "غير قانوني" و"لا يمكن تقبله"، مضيفة أنها سوف تنتظر زوجها.

وتفيد التقارير بأنه كان من المقرر إعلان الحكم بحق المدون تيخانوفسكي بعد ظهر اليوم في السجن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ويواجه تيخانوفسكي عقوبة السجن لسنوات طويلة.

وتعرضت المحاكم البيلاروسية لانتقادات بسبب إصدارها بشكل متكرر أحكاما ذات دوافع سياسية.

يشار إلى أن تيخانوفسكي كان يرغب في الأصل في خوض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو العام الماضي، ولكن تم اعتقاله. وخاضت زوجته سفيتلانا السباق الانتخابي.

وأعلن لوكاشينكو فوزه بولاية أخرى، ولم تعترف دول الغرب بذلك، على خلفية تقارير واسعة النطاق عن حدوث عمليات تلاعب في نتائج الانتخابات.