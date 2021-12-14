رئيس قناة السويس: إيرادات بقيمة 5 مليارات و980 مليون دولار خلال الـ11 شهرا الماضية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا ما يتابع الهيئة وحركة الملاحة والتطوير الحادث في قناة السويس ويصدر توجيهاته بشأن هذا الصدد، مؤكدًا أن الأمور تسير بصورة جيدة.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن الرئيس اطمئن خلال اجتماع اليوم على سير الهيئة بخطى ثابتة في مشروع تطوير القطاع الجنوبي، موضحًا أن المشروع يشمل الازدواج في 10 كيلومترات بالبحيرات المرة.

وأشار إلى تعميق شرق القناة إلى 27 مترًا لتحسين حركة الملاحة في هذا الجزء بنسبة 28%، متابعًا: «عرضنا كل الإجراءات المتخذة وعدد الكراكات العاملة، والرئيس وجه بمحاولة الانتهاء من المشروع في ديسمبر 2022».

وعن عبور السفينة «إيفر جيفن» في قناة السويس، أوضح «ربيع» أنها المرة الثالثة التي تعبر فيها السفينة القناة، قائلًا إن القناة شهدت مرور سفن حاويات عملاقة أعلى حمولة من «إيفر جيفن» تصل إلى 240 ألف طن.

ولفت إلى أنه عرض على الرئيس السيسي خلال الاجتماع حركة الملاحة خلال شهر نوفمبر الماضي، مؤكدًا أن القناة حققت أعلى إيراد شهري وحمولة في تاريخها كله بقيمة 569 مليون دولار، و113 مليون طن حمولة بزيادة 13.1% عن العام الماضي.

وذكر أنه عرض على الرئيس حركة الملاحة خلال الـ11 شهرًا الماضية في القناة، متابعًا: «حققنا إيرادات 5 مليارات و980 مليون دولار وهو أفضل من العام الماضي بنسبة 13%، وعدد السفن المارة بلغ 19 ألفا و500 سفينة».

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس خلال العام الحالي.