استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الاثنين، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس "كورونا" عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019. وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



على الصعيد الأوروبي، رصدت السلطات الصحية البريطانية 38 حالة وفاة، و54 ألفا و661 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير. ويبلغ بذلك إجمالي عدد من ماتوا في المملكة المتحدة، خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بـ"كوفيد-19"، 146 ألفا و477 حالة، وارتفع العدد التراكمي للإصابات المؤكدة، المسجلة منذ ظهور الوباء، إلى 10 ملايين و873 ألفا و468 إصابة.



وسجلت هيئة الصحة العامة الفرنسية 231 حالة وفاة، و12 ألفا و36 إصابة جديدة، لتصل حصيلة الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 93 ألفا و705 حالات، بينما بلغ إجمالي الإصابات 8 ملايين و270 ألفا و728 إصابة.



وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 98 حالة وفاة، و12 ألفا و712 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هنالك 134 ألفا و929 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 5 ملايين و238 ألفا و229 إصابة.



وأعلن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة تسجيل 28 حالة وفاة، و13 ألفا و844 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في نذرلاند إلى 20 ألفا و140 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى مليوني و894 ألفا و209 إصابات.



وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة الدنماركية 7 آلاف و799 إصابة جديدة و9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات التراكمي المسجل في البلاد إلى 562 ألفا و188 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 3 آلاف و23 حالة.



وسجلت وزارة الصحة اليونانية 96 حالة وفاة، و3 آلاف و841 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 19 ألفا و345 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء مليون و6 آلاف و707 إصابة.



وفي النمسا، أفادت سلطات الصحة بتسجيل وفاة 56 شخص وإصابة 3 آلاف و251 آخرين بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، لتبلغ حصيلة الوفيات المؤكدة حتى اليوم 13 ألفا و218 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية مليون و232 ألفا و204 إصابات.



وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 15 حالة وفاة، وألفي و314 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البرتغال إلى 18 ألفا و673 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى مليون و126 ألفا و318 إصابة.



وفي سويسرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألفي و767 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة هناك مليون و129 ألف و 833 حالة، بينما تم تسجيل 3 حالات جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 11 ألفا و811 حالة.



وفي إيرلندا الشمالية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف و431 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 241 ألفا و459 حالة والوفيات إلى 2928 حالة.



وفي صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف و167 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و31 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و275 ألفا و214 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و209 حالات.



وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 138 ألفا و872 حالة، وأن حصيلة الوفيات بلغت 610 حالات بعد تسجيل حالة وفاة أمس.



وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 604 آلاف و998 حالة والوفيات إلى 8 آلاف و104 حالات.



أما في كرواتيا، فقد سجلت السلطات الصحية 453 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و47 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 654 ألفا و655 إصابة والوفيات إلى 11 ألفا و666 حالة.



وفي أيسلندا، سجلت السلطات الصحية 101 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وحالة وفاة واحدة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغت 19 ألفا و547 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 38 حالة.



بينما في مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من دون تسجيل وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 40 ألفا و624 حالة وتقف حصيلة الوفيات عند 471 حالة.



آسيويا، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية تسجيل ألفي و706 إصابات و42 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: "منذ ظهر أمس الأحد وحتى ظهر اليوم الاثنين ارتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و157 ألفا و519 إصابة مؤكدة".



وفي بنجلادش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة إلى 28 ألف و31 حالة، وإجمالي الإصابات إلى مليون و579 ألفا و710 إصابات.



وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات و313 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 824 ألفا و535 إصابة، والوفيات إلى 11 ألفا و557 حالة.



وفي جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 93 ألفا و119 حالة والوفيات إلى 258 حالة.



وعلى الصعيد الأفريقي، أبلغ المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا عن وفاة 11 شخص، وإصابة 13 ألفا و992 آخرين بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلد -الأكثر تضررا من الفيروس في أفريقيا- إلى 90 ألفا و148 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي إلى 3 ملايين و180 ألفا و785 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة في زامبيا 157 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 211 ألفا و234 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات المسجلة منذ ظهور الوباء 3 آلاف و670 حالة.



وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 256 ألفا و484 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و349 حالة.



فيما رصدت وزارة الصحة في تشيلي 30 حالة وفاة، وألف و383 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى 38 ألفا و716 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى مليون و784 ألفا و165 إصابة.