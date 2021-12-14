ماس كهربائي يتسبب في حريق مصنع للإسفنج ببنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمصنع للاسفينج بقرية عرب المقابلة بدائرة مركز شرطة بنها، دون خسائر بالأرواح أو إصابات، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمصنع للاسفينج ملك "ي .أ" بقرية عرب المقابلة بدائرة مركز شرطة بنها.



على الفور، انتلقت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية بالقليوبية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون ثمة خسائر بالأرواح او إصابات.



وأوضحت التحريات، أن الحريق لم ينتج عنه ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبينت المعاينة الأولية نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، وتولت النيابة التحقيق.