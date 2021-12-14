جونسون يعرب لبوتين عن قلق بريطانيا إزاء حشد قوات روسية على حدود أوكرانيا

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أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن قلق المملكة المتحدة العميق إزاء حشد قوات روسية على الحدود الأوكرانية، وأكد مجددا أهمية العمل من خلال القنوات الدبلوماسية لتهدئة التوترات وتحديد الحلول الدائمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه جونسون الليلة الماضية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وشدد جونسون خلال الاتصال على التزام المملكة المتحدة بوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، وحذر من أن أي عمل يزعزع الاستقرار سيكون خطأ استراتيجيا له عواقب وخيمة.

كما اعترف جونسون بأهمية الحوار حول الأمن الدولي والإقليمي، واتفق مع بوتين على أنه من الضروري أن تحترم جميع الأطراف شروط بروتوكول مينسك.

كما رحب جونسون وبوتين بالتقدم المحرز بشأن معالجة تغير المناخ وحماية الغابات في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 26"، الذي عقد في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، مشيرا إلى أن التعاون بين المملكة المتحدة وروسيا أمر بالغ الأهمية للوفاء بالتعهدات التي تم الإعلان عنها في جلاسكو.