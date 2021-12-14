وزيرة الخزانة الأمريكية تشارك في اجتماع افتراضى مع نظرائها بمجموعة السبع

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أن وزيرة الخزانة جانيت يلين شاركت في اجتماع افتراضي مع نظرائها وزراء المالية في الدول الأعضاء بمجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية، حيث تم بحث العديد من القضايا بما فيها حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 / وسلاسل الإمداد العالمية.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن أن الوزراء ناقشوا خلال هذا الاجتماع التوقعات الاقتصادية العالمية وأكدوا أهمية زيادة معدلات التطعيم لمكافحة وباء كورونا .

وجاء فى البيان أن الوزراء بحثوا أيضا تداعيات ظاهرة التغير المناخي والإجراءات الفنية التي ستتخذها مجموعة السبع من أجل تحقيق تفاهم أفضل بشأن سبل التخفيف من حدة هذه التداعيات.

وأشارت الوزارة إلى أن وزيرة الخزانة الأمريكية أقرت مع نظرائها وزراء مالية الدول الأعضاء بمجموعة السبع بيانا بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها لدعم تطوير المضادات الحيوية، وضرورة معالجة النقص في تطوير المضادات الحيوية من خلال تقديم حوافز سوقية.