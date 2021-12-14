 قرار جمهوري بتعيين اللواء بحري أشرف إبراهيم مجاهد قائدا للقوات البحرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قرار جمهوري بتعيين اللواء بحري أشرف إبراهيم مجاهد قائدا للقوات البحرية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 11:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 11:45 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائدا للقوات البحرية.


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