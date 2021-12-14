البنك المركزي التركي يتدخل لدعم الليرة بعد تراجعها إلى مستوى قياسي جديد

أدى تراجع الليرة التركية إلى أقل من 14 ليرة لكل دولار لأول مرة، مما دفع البنك المركزي التركي إلى التدخل في أسواق الصرف للمرة الرابعة خلال الشهر الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التراجع الجديد للعملة التركية جاء بعد تخفيض مؤسسة إس أند بي جلوبال ريتنجس النظرة المستقبلية للديون السيادية التركية يوم الجمعة الماضي إلى سلبية، مشيرة إلى المخاطر الشديدة الناجمة عن "التقلبات الحادة في سعر العملة".

جاء ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الليرة بنسبة 6% قبل أن تقلص خسائرها في أعقاب تدخل البنك المركزي التركي بطرح كميات من العملات الأجنبية للبيع في سوق الصرف. وأشار البنك المركزي إلى أن صيغ الأسعار "غير الصحية" في السوق هي ما دفعه للتدخل.

وبحلول ظهيرة اليوم تراجع سعر الليرة بنسبة 6ر2% إلى 2530ر14 ليرة لكل دولار. في المقابل ارتفع العائد على سندات الخزانة التركية العشرية بنحو 31 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، قبل أن تقلص السندات خسائرها ويتقلص الارتفاع إلى 28 نقطة أساس إلى 69ر21%.

يأتي هذا قبل أيام قليلة من الاجتماع المقرر الخميس القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة. ووفقا لمتوسط استطلاع أجرته بلومبرج وشمل 19 محللا، فمن المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بـ 100 نقطة أساس إلى 14% .

وفقدت الليرة التركية 29% من قيمتها مقابل الدولار في تشرين ثان/نوفمبر، عندما خفض البنك المركزي الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

وواصلت الليرة أداءها السيئ خلال الأيام الماضية رغم تدخل البنك المركزي ثلاث مرات في سوق الصرف في كانون أول/ديسمبر.

ويتبنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظرية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وعادة ما يشير إلى تحريم الربا في الإسلام للدفاع عن نظريته.

ورغم أن ضغطه على المركزي لخفض الفائدة أدى إلى تدهور سعر الليرة وارتفاع التضخم، فإنه يؤكد أن معدلات الفائدة المنخفضة ستساعد في النهاية على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.