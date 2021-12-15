وزير الخارجية السعودي: مفاوضات البرنامج النووي الإيراني لا تدعو للتفاؤل

قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن مفاوضات إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في فيينا حالياً لا تدعو للتفاؤل، مشيراً إلى أن هناك على ما يبدو "موقفاً متشدداً إيرانياً" رجع عما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بقراءة البيان الختامي للقمة الخليجية الـ42 التي عقدت في الرياض اليوم الثلاثاء: "نريد اتفاقا نوويا طويلا وشاملا مع إيران ونتمنى نجاح المفاوضات".

وتابع: "نريد أن يكون لدينا علاقة طبيعية مع إيران وهذا يتوقف عليها، كذلك، أكد أن الموقف الإيراني المتشدد في مفاوضات فيينا مقلق".

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن دول المجلس تتابع المحادثات النووية الإيرانية في فيينا وعبرنا عن موقفنا بأن نكون حاضرين في المفاوضات بحكم أن هذا هو الأصح.

وكانت القمة الخليجية الـ42، انطلقت اليوم الثلاثاء، في قصر الدرعية شمال الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات، والتركيز على المستقبل.