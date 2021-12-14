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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات سواحل جزيرة جيجو، وذلك حسبما أفادته وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الثلاثاء، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وألغت السلطات الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) عقب وقوع زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر شرقي البلاد.

وصرح رئيس المركز الوطني للزلازل، سيتيو برايتنو، بأن «تحذير تسونامي انتهى. يمكن للشعب استئناف أنشطتهم».

ووقع الزلزال الساعة 12:20 ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (03:20 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد 112 كيلومترا شمال غرب لارانتوكا، في جزيرة فلوريس، وعلى عمق 12 كيلومترا، وفقا للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية والجيوفيزيائية والمناخ.

وكانت السلطات أصدرت تحذيرات من حدوث تسونامي في وقت سابق اليوم، وقالت إن قوة الزلزال بلغت 7.5 درجة على مقياس ريختر.

ولم ترد على الفور تقارير بوقوع خسائر، وأعقب الزلزال هزة ارتدادية بقوة 5.6 درجة، وفقا لوكالة الأرصاد.