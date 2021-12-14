مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة حول السفن اليونانية القديمة الخميس

تنظم مكتبة الإسكندرية في إطار الاحتفال بيوم المتوسط، بالتعاون مع مركز العلوم ومتحف التكنولوجيا في سالونيك، وبرعاية الأمانة العامة لليونانيين في الخارج بوزارة الشئون الخارجية اليونانية، محاضرة بعنوان "السفن اليونانية القديمة"، يلقيها الدكتور عماد خليل أستاذ كرسي اليونسكو للآثار البحرية في جامعة الإسكندرية، يوم الخميس المقبل بقاعة الأوديتوريوم بالمدخل الرئيسي.

وتسلط المحاضرة الضوء على القوارب والسفن اليونانية منذ أقدم العصور وحتى العصر الروماني، فقد عرف الإنسان بناء واستخدام القوارب قبل أن يعرف الكتابة أو الزراعة، ومن ثم فإن بناء القوارب والسفن والإبحار بها كانت من بين أقدم المهارات التي مارسها وأتقنها البشر، وكان الإغريق من بين أعظم الأمم البحرية في العصور القديمة، حيث استطاعوا بناء أنواع وطرز مختلفة من القوارب والسفن والإبحار بها منذ أكثر من عشرة آلاف عام.