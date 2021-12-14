المفاوض النووي الإيراني: بعض الأطراف ماضون في عادة إلقاء اللوم

قال مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، إن بعض الأطراف في مفاوضات فيينا ماضون في "عادة إلقاء اللوم" بدل الدبلوماسية الحقيقية.

وكتب على موقع تويتر اليوم الثلاثاء: "بعض الأطراف مصرة على مواصلة عادة إلقاء اللوم، بدلا من الدبلوماسية الحقيقية".

وأضاف: "لقد قدمنا مقترحاتنا، وعملنا بشكل بناء ومرن لتضييق الفجوات؛ الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين. وإذا ما كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح الأخطاء، فإن الطريق لاتفاق سريع وجيد سيكون ممهدا".

ويأتي هذا بينما تتواصل في فيينا مشاورات تهدف إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، بعد تعطله إثر انسحاب الولايات المتحدة منه.