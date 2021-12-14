تحطم مروحية عسكرية في تايلاند ومصرع طاقمها

أعلن مصدر عسكري تايلاندي، تحطم مروحية كانت في مهمة تدريبية من مركز طيران الجيش في لوبوري صباح /الثلاثاء/، ما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من شخصين.

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المصدر القول إن المروحية التي صنعتها شركة إنستروم هليكوبتر الأمريكية، تحطمت بجوار مكتب بريد أمام معسكر جيرابراوات للجيش في منطقة موانج بإقليم ناخون صوان.

وتابع المصدر أن اللفتنانت كولونيل بانبونج بانشونجبلان(مدرب طيران)، والعريف تشاناكورن بيامشاروين (طالب طيران) لقيا مصرعهما في حادث التحطم حيث كانا في مهمة تدريب مع مروحيات أخرى.

واشترى الجيش التايلاندي 22 مروحية من هذا الطراز على دفعتين الأولى في 2011 والثانية في 2019 وبحسب ما ورد تكلف المروحية المحطمة 74 مليون باهت ويتم استخدامها للتدريب في مركز طيران الجيش في لوبوري.