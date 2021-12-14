مناقشة الاستعدادات النهائية لبطولة جامعة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسية

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعا تنظيميا، للوقوف على آخر استعدادات اللجان التنظيمية للبطولة الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات والتي تنظمها الجامعة في الفترة من 18 حتى 23 ديسمبر الجاري بمشاركة 19 جامعة مصرية.

ناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية ومراجعة أعمال لجان الاسكان والتغذية ومرافقة الوفود وتجهيز الملاعب واللجان الفنية المنظمة ولجنة المطبوعات واللجنة الإعلامية، مع التأكيد على كل رئيس لجنة ببذل أقصى الجهد حتى تخرج البطولة بالصورة المشرفة والمرسومة لها كما تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة برنامج حفل افتتاح البطولة والفقرات التي سوف يشتمل عليها برنامج الحفل كما تمت أيضا مناقشة موعد وصول الفرق المشاركة إلى الجامعة ومقرات التسكين وأماكن التدريبات المخصصة.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم القرعة يوم السبت المقبل 18 ديسمبر في تمام السابعة مساء بساحة أبو الحجاج، وتقام مباراة الافتتاح الأحد 19 ديسمبر بالصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة، بين فريقين أحدهما فريق جامعة الأقصر.