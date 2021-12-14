محافظ أسوان يعلن تشغيل محطة مياه جديدة بقرية غرب سهيل النوبية

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه قريباً سيتم بدء تشغيل محطة مياه الشرب بغرب سهيل بطاقة 2000 م3/ يومياً، والتي تم ربطها بشبكة الصرف بالقرية، وتضم حاويات مآخذ وترويق وترويب، وأيضاً خزان معدني بسعة 200 م3، علاوة على طلمبات طرد المياه المرشحة لزيادة تدفق المياه لكل أنحاء القرية.

وعقب استماعه لمطالب واحتياجات أهالي القرية، أعطى المحافظ، توجيهاته بفتح وحدة صحية أولية لتقديم الإسعافات العاجلة، وسرعة التعامل مع حالات الطوارئ لدواعي الإنقاذ والتطعيمات وغيرها، وذلك بالتوازي مع الخدمات الطبية التي ستقدمها الوحدة الصحية بالخزان غرب بجودة عالية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وكلف المحافظ، المسئولين بسرعة إصلاح وصيانة سيارتي فناطيس لشفط وسحب مياه الصرف الصحي من الخزنات المنزلية، بجانب تطبيق آلية لرفع القمامة والمخلفات، لحين تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل في إطار الجهود المبذولة حاليًا لإدراج القرية في مشروعات "حياة كريمة" لقرى مركز أسوان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للمحافظة مؤخراً من أجل توصيل محطات وشبكات البنية التحتية، وأيضاً إنشاء المواقع الخدمية التي ستخدم أكثر من 12 ألف مواطن.

وطالب المحافظ، أهالي القرية بالتعاون مع المحافظة لإحلال وتجديد عربات التوكتوك بسيارات الميني فان الجديدة لتوفير وسيلة مواصلات حضارية للمواطنين وزائري القرية من الأفواج السياحية، ما يتطلب تكثيف جرعات الوعي السياحي لدى الشباب والمتعاملين مع السائح للحفاظ على السمعة الطيبة لهذا المقصد السياحي المهم.

ولفت إلى أن المحافظة دعمت جهود الجمعيات الأهلية لإعادة إنشاء وترميمات المنازل المتضررة من السيول بحوالي 45 طنًا من الأسمنت ومواد البناء الأخرى، حيث تم وضع أسبقيات للبيوت الأكثر تضرراً.