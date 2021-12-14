روسيا: لم نزود منظمة الصحة العالمية بعد بالمعلومات اللازمة للتصديق على لقاح سبوتنيك

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لم تزود منظمة الصحة العالمية بعد بالمعلومات اللازمة للتصديق على لقاح"سبوتنيك V"، لكن العمل مستمر.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "هناك حقا بعض المعلومات التي يجب توفيرها لتسجيل اللقاح، ولم نوفرها بعد، لأن لدينا نظرة مختلفة لماهية المعلومات للتسجيل، ولدينا بعض المعايير المختلفة والآراء، وما إلى ذلك، ونحن على تواصل" مع منظمة الصحة العالمية.

وشدد قائلا: "نأمل في الحصول على نتيجة إيجابية لهذا التواصل".

وبحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، في تصريحات سابقة، أن منظمة الصحة العالمية تؤخر الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا، بسبب عقبات بيروقراطية بحتة.

وفي أوائل أكتوبر الماضي، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إنه تمت إزالة جميع الحواجز التي تحول دون الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" في منظمة الصحة العالمية، ولا تزال بعض الإجراءات الإدارية قائمة.

وفي وقت لاحق، أشار رئيس الصندوق الروسي دميتريف، إلى أن الصندوق ينتظر موافقة منظمة الصحة العالمية في الشهرين المقبلين.

وفي أوائل ديسمبر الجاري، أبلغت الخدمة الصحفية لمنظمة الصحة العالمية أن فحص خبراء المنظمة في روسيا لتقييم لقاح "سبوتنيك V" لن يتم قبل يناير 2022.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" جرى الموافقة عليه في 71 دولة في العالم يبلغ إجمالي عدد سكانها 4 مليارات نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 50% من سكان العالم، ويعد "سبوتنيك V" أول لقاح ضد كورونا في العالم تم تسجيله بروسيا في أغسطس 2020.