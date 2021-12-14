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وكيل خطة النواب: الأسر تتابع صفحة وزير التعليم أكثر من المذاكرة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 5:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 5:06 ص

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ مشكلات التعليم تؤرق الأسر المصرية بشكل دائم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "أون"، مساء الاثنين، أنّ الأسر المصرية تتابع صفحة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكثر مما تتابع المذاكرة.

وأوضح أنّ الاعتمادات المالية لوزارة التعليم في 2019 / 2020 كانت 145.2 مليار جنيه، ارتفعت في 2020 / 2021 إلى 158.7 مليار جنيه، فيما وصلت إلى 256.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2021 / 2022.

وأشار إلى أنَّ 3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ700 تريليون جنيه، خُصص لقطاع التعليم.

ولفت إلى أنه منذ بداية الدراسة، وقعت العديد من الأزمات، أولها أزمة عجز المدرسين والعاملين والإداريين.

وأفاد بأنه تم التقدم بعدد من طلبات الإحاطة، حضرها الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، وتمت مناقشة وجود عجز بأكثر من 300 ألف معلم.

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