عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وإبعاد 4 مقدسيين من باحاته

أفاد تقرير فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، مشيرا إلى قيام السلطات الإسرائيلية بإبعاد أربعة فلسطينيين بينهم سيدة عن باحاته لمدة أسبوعين.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم، أن المستوطنين اقتحموا الأقصى، "تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته".

ووفق الوكالة، أبعدت السلطات الإسرائيلية 4 مقدسيين عن الأقصى لمدة أسبوعين، وأصدرت قرارا بمنعهم من السفر، لمدة شهر قابل للتجديد.

وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المبعدين الأربعة أمس، ضمن حملة اعتقالات استهدفت عددًا من المقدسيين، كما مدّدت اعتقال بعضِهم، وأفرجت عن آخرين بشروط.