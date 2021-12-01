السولية: مواجهة تونس صعبة وسنقاتل من أجل الوصول للنهائي

أكد عمرو السولية، قائد المنتخب الوطني المصري، أن مواجهة تونس ستكون صعبة على المنتخبين، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب «قطر 2021».

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره التونسي في الخامسة من مساء غدٍ، الأربعاء، على ملعب ستاد 974، في المباراة الأولى للدور نصف النهائي للبطولة.

وقال السولية في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «عدد كبير من اللاعبين في المنتخب التونسي محترفين في الدوري المصري، ونتمنى أن تكون المباراة قوية وممتعة ومن يؤدي بصورة أفضل يحقق التأهل والجميع سيقاتل ويكون في قمة التركيز خلال اللقاء».

وأضاف: «نحن سعداء بالتواجد في نصف النهائي بهذه البطولة، وأرى أننا تعبنا حتى نصل لهذه المرحلة، والمباراة غدا ستكون صعبة على الفريقين. هي 90 دقيقة من أجل الوصول للنهائي سنقاتل من أجل الفوز والتواجد في اللقاء الأخير للمنافسة على كأس البطولة».

وتابع: «التاريخ لا يساعد في الكرة كثيرا، فهو من الماضي، وكل مباراة لها ظروفها واحتمالات الفوز والخسارة فيها موجودة. سنلعب من أجل الفوز ونعطي أفضل ما لدينا داخل المستطيل الأخضر، ولن يلعب أحد باسم فريقه أو تاريخه فهناك لاعبين يؤدوا في الملعب ومن يكون أفضل داخل المستطيل الأخضر هو من سيحقق الفوز».

وأتم: «سنحاول جعل المباراة أسهل على أنفسنا وندخل المباراة بكل تركيز أكثر من المباراة السابقة ضد الأردن حتى نحقق الانتصار».