ثوران بركان إتنا يوقف مؤقتا الرحلات الجوية بمطار كاتانيا بصقلية

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علق مطار في كاتانيا، المدينة الواقعة عند سفح جبل بركان إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، العمل مؤقتا، اليوم الثلاثاء، بعد ثوران بركاني.

وأعلن المطار بعد ظهر اليوم تعليق عمليات الإقلاع والهبوط، بعدما سجل المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين نشاطا بركانيا في الفوهة الجنوبية الشرقية لبركان إتنا قبل ظهر اليوم.

وأظهرت صور التقطها المعهد عمودا ضخما من الدخان ينبعث من الجبل، الذي يتجاوز ارتفاعه 3300 متر.

وبدأ البركان ينفث الحمم البركانية التي نزلت على المنحدر المغطى بالثلوج إلى ارتفاع تراوح ما بين 1700 و1800 متر الليلة الماضية.

ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.