قيس سعيد يكشف ملامح خارطة طريق مستقبل تونس

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أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مواصلة تعليق عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة في البلاد.

كما كشف سعيد، ملامح خارطة طريق سياسية تنقل تونس إلى المستقبل في 12 شهرا، وقال "ندعو لتنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير المقبل".

وتابع "ننظم استفتاءات مباشرة على الدستور في أنحاء البلاد وفي الخارج تنتهي 20 مارس المقبل".

ومضى قائلا إن مشاريع الإصلاحات الدستورية ستعرض على الاستفتاء في 25 يوليو 2022، مضيفا أن البلاد ستشهد انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد في 27 ديسمبر من نفس العام.

كما أعلن سعيد محاكمة من أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها، لافتا إلى أن "بعض الأطراف كانت تتاجر بآلام الشعب التونسي" في السنوات الماضية.

وتابع "البعض حاول زراعة اليأس والإحباط في نفوس كل التونسيين".

ومضى قائلا "بلادنا مرت بسنوات صعبة في كل القطاعات كغياب الأمن ومكافحة الإرهاب وغلاء الأسعار وانتشار الفساد والعديد من الظواهر التي كانت تهدف لإسقاط الدولة".

وأضاف "بعض الأطراف تخابرت مع دول أجنبية.. والشعب صاحب السيادة في تونس"، متابعا "بعض الأطراف تلقت تحويلات مالية من الخارج وتم توثيق ذلك".

وكان سعيد قرر تعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة في يوليو الماضي، في إجراءات استثنائية لمواجهة حالة من التخبط والاضطرابات في مسار العمل السياسي بعد ١٠ سنوات من حكم الإخوان.