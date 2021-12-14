رئيس كوريا الجنوبية يطلب دعم أستراليا لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية

طلب رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، دعم أستراليا المستمر لجهود سول لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، خلال زيارته الرسمية التي تستغرق 4 أيام.

جاء ذلك خلال لقائه مع زعيم المعارضة الأسترالية، وأحد أعضاء حزب العمال الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، حيث طالب من حزب العمال أن يهتم ويدعم استقرار الجالية الكورية ونموها في أستراليا.

ومن جهته، تعهد عضو حزب العمال بالتعاون بنشاط لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين على أساس القيم المشتركة للديمقراطية واقتصاد السوق، ونقل احترام أستراليا لجهود سول لتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية، معربًا عن دعمه الحماسي لحملة نزع السلاح النووي والسلام.

وكان الرئيس الكوري قد اتفق مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على الارتقاء بالعلاقة الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في صناعات التكنولوجيا الفائقة المستقبلية، من بين مجالات أخرى.