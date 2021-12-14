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البرلمان يؤجل مناقشة تعديلات ضريبة الدمغة وتنمية موارد الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب
صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 4:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 4:13 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأجيل مناقشة تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف ناصر، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، قائلا: نطالب بتأجيل الموافقة من حيث المبدأ لمزيد من الدراسة، خصوصا في ظل رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، ترحيبا كبيرا بما عرض النائب عاطف ناصر، وتم التصفيق على قرار تأجيل الموافقة من حيث المبدأ.

وشن عدد كبير من النواب هجوما حادا على الحكومة بسبب سعيها الدائم لحل مشكلات الموازنة العامة للدولة وعجزها من أموال المواطنين.

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