أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها كانت قادمة من الخارج، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم عن المركز قوله في بيان، إن أصحاب حالات الإصابة الجديدة هم سبعة تايوانيين وثلاثة أجانب، سافروا مؤخرا إلى تايوان من الولايات المتحدة وهونج كونج وبنجلاديش وفيتنام وكمبوديا والفلبين وإندونيسيا ودولة الإمارات.

وأشارت بيانات المركز إلى أنه حتى الآن، أكدت تايوان تسجيل إجمالي 16 ألفا و752 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها 14 ألفا و427 حالة إصابة محلية، منذ 15 مايو الماضي، عندما سجلت البلاد، لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وذكر المركز أنه مع عدم تسجيل أي حالات وفاة اليوم، مازال عدد الوفيات المؤكدة بسبب الفيروس، عند 848، جميعها تم تسجيلها منذ 15 مايو الماضي عدا 12 حالة وفاة. وكانت آخر حالة وفاة سجلتها تايوان يوم 9 نوفمبر الماضى.