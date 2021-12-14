أنشيلوتي يطلب التعاقد مع نجم وسط بايرن ميونيخ

طلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، من إدارة النادي الملكي التعاقد مع أحد لاعبي بايرن ميونيخ.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن طلب جديد من كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني من إدارة الميرنجي، التعاقد مع أحد لاعبي بايرن ميونيخ وهو توليسو.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن أنشيلوتي طلب من إدارة ريال مدريد، ضم كورينتين توليسو لاعب وسط بايرن ميونيخ، وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الملكي يخططون لضم توليسو مجانًا في الصيف المقبل، حيث ينتهي عقد توليسو في نهاية الموسم الحالي، ولا يوجد جديد في مفاوضات التجديد بين الطرفين حتى الآن.

وسبق أن تدرب توليسو مع أنشيلوتي أثناء تولي الإيطالى المخضرم، مهمة تدريب بايرن ميونيخ خلال موسم 2017-2018.