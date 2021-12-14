250 مليار دولار كلفة الكوارث الطبيعية في 2021

بلغت الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في 2021 نحو 250 مليار دولار، وفق تقدير أولي نشرته اليوم الثلاثاءن شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري"، أي بزيادة 24% مقارنة مع 2020.

وقالت الشركة في بيان إن فاتورة شركات التأمين بلغت نحو 105 مليارات دولار، أي بزيادة 17% عن العام السابق، مشيرة إلى أن ذلك يجعل 2021 رابع أعلى عام كلفة لشركات التأمين منذ 1970 لتغطية الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت المجموعة السويسرية "في 2021، تجاوزت الخسائر المؤمنة الناجمة عن الكوارث الطبيعية من جديد متوسط فاتورة السنوات العشر الماضية".

وفي هذا العام، كانت العاصفة إيدا، الكارثة الطبيعية الأكثر كلفة لشركات التأمين، وأدت إلى فيضانات في نيويورك قدرت أضرارها المؤمنة بين 30 و32 مليار دولار.

وتلتها العاصفة الشتوية أوري، التي ضربت الولايات المتحدة في فبراير الماضي، مع موجات برد مفاجئة وصلت إلى تكساس، وأضرت بشبكة الكهرباء، وقدرت أضرارها شركات بنحو 15 مليار دولار.

وفي أوروبا، كانت الفيضانات التي اجتاحت ألمانيا وبلجيكا والدول المجاورة في يوليو الماضي، الأكثر كلفة، حيث تسببت في خسائر اقتصادية بـ 40 مليار دولار واضرار مؤمنة بـ 13 مليار دولار.