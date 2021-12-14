الهند وبريطانيا تجريان مشاورات للتعاون في مجال الفضاء

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أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم الثلاثاء، أن نيودلهي ولندن أجريتا مشاورات بشأن سبل التعاون في مجال الفضاء.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الجانبين تبادلا معلومات للتعاون الثنائي وأجريا مداولات في منتديات دولية فيما يتعلق بمجال الفضاء الخارجي.

وأشارت إلى أن المشاورات الهندية البريطانية أجريت بمشاركة وزارة الشئون الخارجية والمنظمة الهندية لبحوث الفضاء من الجانب الهندي والوكالة البريطانية للفضاء وإدارة الأعمال واستراتيجيات الصناعة والطاقة ووزارة الخارجية وشئون الكومنولث ومكتب التنمية من الجانب البريطاني.

وأكدت أن الجانبين تبادلا المعلومات بشأن أولويات الفضاء الوطني لكل منهما واحتمالات التعاون الثنائي وإجراء مداولات في منتديات دولية في مجال الفضاء الخارجي.