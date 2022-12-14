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يرى محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن منتخب المغرب قادر على تخطي عقبة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم "فيفا قطر 2022".

وقال أبوتريكة عبر "بي إن سبورتس": "منتخب المغرب أوصلنا لأن نرى حظوظه متساوية مع منافسيه في التأهل دائما".

وأضاف: "هذا المنتخب أطاح بإسبانيا والبرتغال ونسبة فوزه على فرنسا 50% مقابل مثلها للمنافس، وإذا لم يُكتب للمغرب التأهل فما حققه إنجاز تاريخي".

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن ميسي والأرجنتين استحقا الوصول لنهائي كأس العالم.

واستطرد قائلا: "ميسي أمتعنا طيلة 17 عاماً.. حان الوقت لأن ترد له كرة القدم الجميل وأن يتوج بكأس العالم".

يذكر أن ميسي حقق العديد من الأرقام الهامة خلال مشاركته المونديالية، حيث بات الهداف التاريخي لبلاده في المونديال متخطيا رقم جابرييل باتيستوتا، وكذلك أصبح أكثر اللاعبين خوضا للمباريات بالبطولة مناصفة مع لوثار ماتيوس نجم ألمانيا السابق.