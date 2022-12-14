رئيس جورجيا السابق يبدأ إضرابا عن الطعام في سجنه

أعلن الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي يقضي عقوبة سجنه في مستشفى، أنه بدأ، اليوم الأربعاء، إضراباً جديداً عن الطعام، لأن السلطات لم تؤمن اتصالاً بالفيديو بين المستشفى وجلسة محاكمته.



وساكاشفيلي شخصية سياسية بارزة منذ عقدين في الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في منطقة القوقاز، وتحركه الاحتجاجي الأخير يزيد الضغط على أزمة طويلة الأمد مع خصوم سياسيين قاموا بسجنه، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وكان ساكاشفيلي (54 عاماً)، وهو أيضا زعيم المعارضة في جورجيا، نقل العام الماضي إلى المستشفى بعد إضراب عن الطعام لمدة خمسين يوماً؛ احتجاجاً على سجنه الذي نددت به مجموعات حقوقية واعتبرته مسيّساً.